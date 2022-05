Broniąca Pucharu Stanleya ekipa Lightning pokonała Maple Leafs 7:3. Gospodarze już po ośmiu minutach prowadzili trzema bramkami po trafieniach Stevena Stamkosa, Pierre'a-Edouarda Bellemare i Pata Maroona. Dwa gole dla "Błyskawic" uzyskał Ross Colton, a po jednym dołożyli także Corey Perry i Ondrej Palat.

Maple Leafs nie udało się awansować do drugiej rundy play-off ani razu od 2004 roku. Piąte spotkanie z Lightning rozegrają u siebie we wtorek.

Bardzo dobrze zagrali w niedzielę Kings, którzy nie dali żadnych szans Edmonton Oilers, zwyciężając w Los Angeles 4:0. Po raz 10. w karierze w fazie play-off czyste konto utrzymał Jonathan Quick, który obronił 31 strzałów.

Bramki dla gospodarzy zdobyli Trevor Moore, Troy Stecher i dwie Carl Grundstrom. Piąte spotkanie rozegrane zostanie we wtorek w Edmonton.

Pozostałe dwa niedzielne spotkania - pomiędzy Boston Bruins i Carolina Hurricanes oraz St. Louis Blues i Minnesota Wild - zakończyły się zwycięstwami gospodarzy 5:2. Dalsza część rywalizacji w tych parach również we wtorek.

Wyniki niedzielnych meczów pierwszej rundy play-off hokejowej ligi NHL:



Konferencja Wschodnia



Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 7:3

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2)



Boston Bruins - Carolina Hurricanes 5:2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2)



Konferencja Zachodnia



St. Louis Blues - Minnesota Wild 5:2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2)



Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4:0

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-2)