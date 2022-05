Hokeiści St. Louis Blues awansowali do drugiej rundy play off ligi NHL. W czwartek pokonali we własnej hali ekipę Minnesota Wild 5:1 i w rywalizacji do czterech zwycięstw zwyciężyli 4-2. Ich kolejnym rywalem będzie najlepsza drużyna Konferencji Zachodniej - Colorado Avalanche.

Bramki dla Blues zdobyli: Nick Leddy, Ryan O'Reilly, Tyler Bozak, Władimir Tarasenko i Colton Parayko. Autorem honorowego gola dla gości był Matt Dumba. Reklama Avalanche już wcześniej wygrali serię z Nashville Predators 4-0. Minionej nocy aż cztery drużyny mogły awansować do kolejnej rundy, ale pozostałe przegrały swoje mecze. Wyjątkowo zacięte spotkanie odbyło się na Florydzie, gdzie broniąca tytułu Tampa Bay Lightning uciekła spod gilotyny wygrywając z Toronto Maple Leafs po dogrywce 4:3. Rekordzista pod względem meczów rozegranych w NHL zakończył karierę Zobacz również Po dwóch tercjach to "Klonowe Liście" prowadziły 3:2. Dwie bramki zdobył dla nich John Tavares, a jedną dołożył Auston Matthews. "Błyskawice" w grze utrzymywały trafienia Ondreja Palata i Anthony'ego Cirellego. Reklama W trzeciej części gry wyrównał Nikita Kuczerow, natomiast w 19. minucie dogrywki zwycięstwo Lightning dał Brayden Point. W serii jest teraz remis 3-3. Tak samo wygląda stan rywalizacji w parach Carolina Hurricanes - Boston Bruins oraz Edmonton Oilers - Los Angeles Kings. W czwartek Bruins wygrali u siebie 5:2, a Oilers - na wyjeździe 4:2. Decydujące siódme mecze zaplanowano na sobotę. Michał Ignasiewicz