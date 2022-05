Panthers byli najlepszą drużyna fazy zasadniczej, ale w rywalizacji z Capitals mieli od początku ciężką przeprawę.

Verhaeghe miał w piątek od godzin porannych problemy zdrowotne, nie wziął nawet udziału w treningu. Co było rzeczywiście tego powodem klub jednak nie ujawnił - w czasie spotkania był już w optymalnej dyspozycji.

Jedną bramkę zdobył także Claude Giroux, który miał również dwie asysty. Gdy w trzeciej tercji Capitals prowadzili 2:1, to właśnie Giroux wyrównał na 2:2. Trzecią bramkę uzyskał Aleksander Barkow, a czwartą na wagę wygranej Verhaeghe w dogrywce.

"Pantery" odniosły trzecie z rzędu zwycięstwo i teraz czekają, aby w 2. rundzie zmierzyć się ze zwycięzcą serii między Toronto Maple Leafs a Tampa Bay Lightning.

Drugi piątkowy mecz Konferencji Wschodniej zakończył się porażką 3:5 Pittsburgh Penguins z New York Rangers. Stan rywalizacji do czterech zwycięstw wynosi obecnie 3-3.

Pittsburgh w końcówce grał bez kapitana Sidneya Crosby'ego, który zszedł z lodowiska z powodu dolegliwości zdrowotnych. Siódmy mecz zaplanowany jest w niedzielę 15 maja w Nowym Jorku.

Wyniki piątkowych meczów pierwszej rundy play-off hokejowej ligi NHL:



Konferencja Wschodnia



Washington Capitals - Florida Panthers 3:4 (po dogrywce)

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Panthers wygrali 4-2)



Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3:5

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-3)



Konferencja Zachodnia



Dallas Stars - Calgary Flames 4:2

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-3)