Początek spotkania należał do Hurricanes, którzy w pierwszej tercji zdobyli dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się Stefan Noesen i Jesperi Kotkaniemi. W obu przypadkach goście wykorzystali okres gry w przewadze.

Reklama

Bruins zdołali wyrównać dzięki dwóm golom Davida Krejciego. Czech do siatki trafiał w drugiej i trzeciej części gry.

Pastrnak natomiast zwycięstwo zapewnił w dogrywce, gdy "Niedźwiadki" grały w przewadze.

Łącznie z końcówką poprzedniego sezonu zasadniczego i fazą play off Bruins mogą pochwalić się serią 19 zwycięstw we własnej hali. To szósty najlepszy wynik w historii NHL.