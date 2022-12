Po pierwszej tercji to Panthers wygrywali 1:0. Gola już w szóstej minucie zdobył Ryan Lomberg.

Przełomowa okazała się 25. minuta. Wówczas gospodarze grali w przewadze i mieli okazję podwyższyć prowadzenie, ale dali się zaskoczyć. Mimo osłabienia Penguins zdołali wyrównać za sprawą Krisa Letanga.

35-letni obrońca pod koniec listopada przeszedł drugi w karierze udar. Tym razem był on łagodniejszy i po dziesięciu dniach wrócił do treningów.

To był ważny gol w tym meczu, ale jeszcze ważniejszy dla niego. Ciężko pracował, aby szybko wrócić do gry. On nigdy nie odpuszcza - komplementował Letanga kapitan Penguins Sidney Crosby.

Jeszcze przed końcem drugiej części gry dla gości trafił także Jake Guentzel.

W trzeciej tercji na 3:1 dla Penguins trafił Jewgienij Małkin. Kontaktową bramkę dla Panthers zdobył Sam Reinhart, ale wyrównać im się nie udało. W końcówce wycofali bramkarza i do pustej bramki krążek skierował Guentzel.