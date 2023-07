37-letniej Norweżce pomagali także inni przewodnicy, a ponadto korzystała z tlenu.

Od 26 kwietnia do 10 czerwca Harila zdobyła dziewięć ośmiotysięczników. Rozpoczęła od ataku na najniższy z nich - Sziszapangmę (8013 m n.p.m.) w Chinach, a następnie pokonała Dhaulagiri, Kanczendzongę, Mount Everest, Lhotse, Makalu, Czo Oju, Annapurnę i Manaslu w Nepalu. Po krótkiej przerwie przeniosła się do Pakistanu i zdobyła Nanga Parbat, Gaszerbrum I, Gaszerbrum II, Broad Peak oraz na zakończenie - K2, jeden z najtrudniejszych i drugi co do wysokości (8611 m n.p.m).

Poprzedni rekord należał do Nepalczyka Nirmala Purji, który ustanowił go w 2019 roku, w zaledwie sześć miesięcy i sześć dni. Wymazał wtedy z tabel osiągnięcie Jerzego Kukuczki. Polak na zdobycie Korony Himalajów i Karakorum potrzebował 7 lat, 11 miesięcy i 14 dni.

Kukuczka (zginął w 1989 roku na Lhotse) był drugim człowiekiem, który postawił stopę na szczytach wszystkich ośmiotysięczników. Pierwszym był Włoch Reinhold Messner w latach 1970-1986.