Termin zgłoszeń do imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już minął, ale organizatorzy słynnemu zawodnikowi zaproponowali "dziką kartę".

Naprawdę poważnie zastanawialiśmy się nad przyjazdem i występem. Myślę jednak, że jeszcze nie jestem gotowy do gry - przekazał za pośrednictwem Twittera 34-letni tenisista z Majorki.

Nadal od jakiegoś czasu zmagał się z urazem pleców. Z tego powodu zrezygnował z występu w drużynowym ATP Cup na początku lutego. Potem zdobywca 20 tytułów wielkoszlemowych wystartował w Australian Open i początkowo radził sobie bardzo dobrze. W drodze do ćwierćfinału w Melbourne nie stracił seta, ale na tym etapie odpadł po porażce ze Stefanosem Tsitsipasem. Uległ Grekowi w pięciu setach, choć wygrał dwa pierwsze. Później zrezygnował z udziału w halowej imprezie w Rotterdamie.

Pod nieobecność Hiszpana najwyżej rozstawiony w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju ma być czwarty w klasyfikacji tenisistów Austriak Dominic Thiem. Na liście startowej jest także m.in. Roger Federer. Szwajcar w tym tygodniu w Dausze wrócił do rywalizacji po 14-miesięcznej przerwie. Do singla, jak i do debla, zgłosił się Hubert Hurkacz, a w grze podwójnej ma wystąpić również Łukasz Kubot.