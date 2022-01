Nadal: Dobry wieczór, a właściwie dzień dobry. To był jeden z najbardziej emocjonalnych moich meczów. Szczerze mówiąc, to półtora miesiąca nie wiedziałem, czy w ogóle będę w stanie wrócić do touru i znów grać w tenisa. A dziś stoję tu przed wami z tym trofeum. Nie macie pojęcia, jak bardzo walczyłem, by tu być. To mój najbardziej niespodziewany sukces i chyba najbardziej zaskakujący dla każdego. To bez wątpienia był prawdopodobnie jeden z najbardziej emocjonalnych miesięcy w mojej karierze. Ogromne wsparcie, jakie otrzymałem przez ostatnie trzy tygodnie, pozostanie w moim sercu na zawsze. Biorąc pod uwagę całokształt, to był to na pewno mój największy powrót w karierze w meczu. Powtarzałem sobie przez całe spotkanie, że wiele razy miałem tu okazje i je straciłem. Czasem miałem trochę pecha. Teraz starałem się wierzyć do końca i dać sobie szansę. Myślałem, że to może być mój ostatni Australian Open, ale teraz czuję taką energię, że myślę, iż jeszcze przez jakiś czas pogram i spróbuję tu wrócić.

- Nie czuję się najlepszym tenisistą w historii. Nie chcę zmieniać swojego nastawienia. Oczywiście, to niesamowite, że mam kolejny tytuł wielkoszlemowy i to wiele dla mnie znaczy. Wiem, że to wyjątkowa liczba, ale nigdy nie powiem, że ja zasługuję na takie miano, bo wiele osób walczy i na to zasługuje. (...) Czuję się szczęściarzem, że dokonałem kolejnej wyjątkowej rzeczy, ale nie zwracam zbytnio uwagi na to, czy jestem jedyny, czy też nie oraz czy jestem najlepszy w historii, czy też nie. Ten triumf przyjąłem bardziej emocjonalnie niż ten pierwszy w Melbourne. Na ostatnim etapie kariery jest się w stanie bardziej cieszyć takimi momentami, bo szans na sukces jest mniej.

Miedwiediew: Trudno jest coś powiedzieć, gdy gra się przez pięć i pół godziny i przegrywa, ale chcę pogratulować +Rafie+. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co dziś zrobił. Po meczu spytałem go, czy jest zmęczony, bo to było wariactwo. Po dwóch setach podniósł poziom i wywalczył 21. tytuł wielkoszlemowy. Jesteś niesamowitym mistrzem. Następnym razem postaram się być lepszy.