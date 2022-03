Po prostu chciałam zobaczyć Charleston – powiedziała Świątek dziennikarzom w Indian Wells pytana, dlaczego zdecydowała się rozpocząć sezon na "cegle" właśnie na zielono-szarej nawierzchni zmodernizowanego kompleksu sportowego na Daniel Island.

Czwarta obecnie rakieta świata w piątek rozpocznie występ w prestiżowym Indian Wells w Kalifornii. W drugiej połowie marca ma w planach również imprezę najwyższej, po Wielkich Szlemach, rangi w Miami. A zgłoszenie do Credit One Charleston Open oznacza, że może pozostać w USA do 10 kwietnia. W dniach 15-16 ma zagrać w reprezentacji Polski w meczu barażowym w Radomiu z Rumunią o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.

W zeszłym roku zagrałam tylko trzy turnieje na +cegle+ i po sezonie wydawało mi się, że to trochę za mało jak na mnie. Teraz chcę spróbować zagrać więcej, stąd zgłoszenie do Charleston. Zobaczymy jednak, jak moje ciało da sobie radę i czy będę odpowiednio przygotowana, by wytrzymać tak dużą dawkę. Najważniejsze jest, aby robić to wszystko w inteligentny sposób - tłumaczyła Świątek.

Zadowolenia z nakłonienia Polki do występu nie krył dyrektor turnieju Bob Moran.

Nie mogło nam się trafić nic bardziej ekscytującego niż powitanie w tym roku Igi w Charleston. Wierzymy, że jak raz zobaczy nasze piękne miasto i tutaj zagra, to - podobnie jak inne tenisistki - będzie regularnie wracać - przyznał Moran, który wyraził nadzieję, że zawodniczki będą zachwycone inwestycją i wyremontowanym obiektem oraz jego otoczeniem.

Oprócz Świątek, na liście zgłoszeń z czołówki światowej są Hiszpanki Paula Badosa i Garbine Muguruza oraz Czeszka Karolina Pliskova. Chęć gry w Charleston wyraziły też Łotyszka Jelena Ostapenko, Rumunka Simona Halep, Czeszka Petra Kvitova, finalistka tegorocznego Australian Open - Amerykanka Danielle Collins, finalistka ostatniego US Open - Kanadyjka Leylah Fernandez czy mistrzyni olimpijska z Tokio - Szwajcarka Belinda Bencic. Łącznie 28 tenisistek z czołowej "50" światowego rankingu.

Na liście zgłoszeń jest także m.in. Magda Linette.

Pula nagród wyniesie w tym roku prawie 900 tys. dolarów.