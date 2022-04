Przez pierwsze dwa tygodnie wojny milczałem na temat sportu, myśląc, że każdy powinien być oceniany na podstawie swoich decyzji, ale wiemy, jak zachowują się rosyjscy żołnierze w okupowanych miastach. Wiemy, co mogą zrobić: masakry, gwałty, tortury. Więc mój punkt widzenia jest teraz inny - podkreślił brytyjskim mediom 36-letni Ukrainiec.

Stachowski wygrał cztery turnieje ATP w singlu i cztery w deblu. W 2013 roku zrobiło się o nim głośno, gdy w drugiej rundzie Wimbledonu wyeliminował słynnego Rogera Federera.

Na początku marca były tenisista wyjechał ze swojego domu w Londynie na Ukrainę, aby zaciągnąć do się wojskowej armii rezerwowej. Przyznał, że był świadkiem wstrząsających scen w Charkowie i w Buczy.

Te obrazy pozostaną ze mną na długi czas, ale mam nadzieję, że kiedyś się ich pozbędę. Na początku był strach, ale to dziwne, jak można przyzwyczaić się do wojny, jak można przyzwyczaić się do wszystkiego. Wiemy, że rakieta może wylądować w dowolnym miejscu w kraju. Profesjonalny tenis wydaje się teraz tak daleko. To surrealistyczne - dodał.

Krytyka ze strony organizacji i tenisistów

W ubiegłym tygodniu organizatorzy Wimbledonu poinformowali, że w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, również z terytorium Białorusi, tenisiści z krajów agresorów nie zostaną dopuszczeni do tegorocznej edycji, planowanej na 27 czerwca - 10 lipca. Niedługo po tym zarówno zarządzająca kobiecymi rozgrywkami WTA, jak i jej męski odpowiednik ATP, wydały komunikaty krytykujące tę decyzję.

Decyzję o wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z jednego z czterech najważniejszych turniejów w sezonie skrytykowali także niektórzy byli i obecni tenisiści, m.in. Billie Jean King, Martina Navratilova czy Novak Djokovic.