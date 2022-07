Na obiekcie Legia Tenis&Golf przy ul. Myśliwieckiej w turnieju głównym wystąpią 32 zawodniczki, na czele z prowadzącą od 4 kwietnia w rankingu światowym Świątek, która będzie najwyżej rozstawiona, oraz 16 par deblowych. Do zdobycia w singlu będzie 250 punktów do klasyfikacji WTA. Łączna pula nagród to 251 750 dolarów.

Reklama

Gra przed własną publicznością zawsze jest dla mnie czymś wyjątkowym. Tym bardziej cieszę się, że turniej rangi WTA odbędzie się w Warszawie. Słyszę doping polskich kibiców podczas imprez na całym świecie, ale tym razem będą to tysiące osób. Mam nadzieję, że razem z pozostałymi tenisistkami dostarczymy dużo sportowych emocji - powiedziała Świątek na konferencji prasowej.

21-letnia raszynianka po odpadnięciu w trzeciej rundzie Wimbledonu zrobiła sobie krótkie wakacje. W ostatnich dniach rozpoczęła przygotowania do drugiej części sezonu. W Warszawie trenowała m.in. z Agnieszką Radwańską, z którą zmierzy się w sobotę w Krakowie w meczu charytatywnym na rzecz Ukrainy.

Po turnieju w Warszawie przeniesie się za ocean, gdzie w planach ma imprezy w Toronto i Cincinnati, które będą elementem przygotowań do wielkoszlemowego US Open. Ostatni w tym roku turniej tej rangi rozpocznie się w Nowym Jorku 29 sierpnia.

Reklama

Świątek w tym sezonie rozegrała już 50 spotkań, z czego 46 wygrała. W trzeciej rundzie Wimbledonu Francuzka Alize Cornet zakończyła na 37 jej serię zwycięstw. Polka od początku roku wygrała już sześć turniejów, w tym wielkoszlemowy French Open w Paryżu.

Reklama

Poza nią w gronie 32 uczestniczek turnieju głównego w stolicy będą dwie inne Polki - Magdalena Fręch i - dzięki "dzikiej karcie" przyznanej przez organizatorów - Maja Chwalińska.

Radości z powrotu zawodów tej rangi do Warszawy nie krył prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Do stolicy zawita wielki tenis. Jako prezydent czuję się zaszczycony, że Warszawa jest oficjalnie miastem-gospodarzem BNP Paribas Poland Open. Jedynego turnieju w Polsce, w którym będzie można zobaczyć grającą Igę Świątek - zaznaczył Trzaskowski i dodał, że aby mieszkańcy miasta mogli wspólnie przeżywać sportowe emocje przygotowano Warszawską Strefę Turniejową.

Dyrektor imprezy Alina Sikora przekazała, że cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem kibiców i to niezaprzeczalna zasługa występu Igi Świątek.

Warto też jednak podkreślić, że potwierdzona lista zawodniczek BNP Paribas Poland Open zapowiada dobry poziom rywalizacji - nadmieniła.

Wiceprezes warszawskiej Legii Marcin Herra wskazał, że areną zmagań będą korty Legia Tenis&Golf, czyli miejsce, którego historia i tradycja sięgają już lat przedwojennych.

To tu w przeszłości grały najlepsze polskie tenisistki i tenisiści. BNP PARIBAS Poland Open, z którym wiążemy wieloletnią przyszłość, to znakomita okazja, żeby znów poczuć atmosferę wielkiego tenisa w tym wyjątkowym miejscu. Dlatego zachęcam wszystkich kibiców do wspierania tenisistek podczas trwania turnieju. Dotychczas sprzedano już ponad 80 proc. biletów. Pozostały ostatnie wolne bilety na finał i półfinał, a na 1. fazę turnieju zaledwie ok. 400 sztuk. Dwie pierwsze transze wyprzedały się w ciągu zaledwie kilkunastu minut - poinformował Herra.