By móc wjechać do Kanady trzeba być w pełni zaszczepionym, czyli być co najmniej 14 dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Djokovic jej nie przyjął i nie zamierza tego zrobić. Mimo tego widniał na liście startowej turnieju w Montrealu, ogłoszonej w połowie lipca.

W czwartek organizatorzy poinformowali jednak o wycofaniu się Serba z rywalizacji. Poza nim z turnieju wycofał się także Niemiec Oscar Otte. Dzięki temu finalista tegorocznego Wimbledonu Australijczyk Nick Kyrgios oraz Francuz Benjamin Bonzi awansowali do turnieju głównego.

Serb, który triumfował ostatnio w Wimbledonie, w lutym zapowiedział, że jest gotowy zrezygnować z gry w turniejach Wielkiego Szlema, jeżeli będzie zmuszany do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W styczniu przyjechał do Australii, aby wystąpić w wielkoszlemowym turnieju w Melbourne, lecz po kilku dniach został deportowany z powodu braku szczepienia.

Djokovic wciąż widnieje na liście startowej US Open, choć organizatorzy już dawno zapowiedzieli, że tylko zaszczepieni zawodnicy będą mogli zagrać w Nowym Jorku. Turniej rozpocznie się 29 sierpnia.