Po dwóch dniach rywalizacji w Londynie to Europejczycy prowadzili 8:4 i by triumfować w turnieju potrzebowali w niedzielę dwóch zwycięstw. Za wygraną ostatniego dnia zmagań można było jednak zdobyć aż trzy punkty (w piątek jeden, a w sobotę dwa), więc drużyna Reszty Świata miała wszystko w swoich rękach, by odwrócić losy rywalizacji.

Reklama

Niedzielne zmagania rozpoczęły się od debla, w którym Felix Auger-Aliassime w parze z Jackiem Sockiem pokonali Matteo Berrettiniego i Andy'ego Murray'a 2:6, 6:3, 10-8.

Auger-Aliassime nie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek, bowiem niedługo po zakończeniu rywalizacji w grze podwójnej rozpoczęło się jego starcie z Novakiem Djokovicem w singlu. Serb miał problemy z nadgarstkiem, co wykorzystał Kanadyjczyk triumfując w dwóch setach.

Na niedzielę były zaplanowane jeszcze dwa mecze - najpierw Tiafoe miał zmierzyć się z Tsitsipasem, a następnie Norweg Casper Ruud miał zagrać z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Tiafoe pokonał jednak Greka po super tie-breaku, co spowodowało, że wynik ostatniego spotkania nie zmieniłby już ostatecznego rezultatu, zostało ono więc odwołane.

Reklama

W drużynie Europy, poza Berrettinim, Murray'em, Djokovicem, Tsitsipasem oraz Ruudem występowali jeszcze Roger Federer, który zakończył w piątek karierę, a także Rafael Nadal i Cameron Norrie. W ekipie Reszty Świata poza Auger-Aliassimem, Sockiem, Tiafoe i Fritzem grali jeszcze Diego Schwartzman oraz Alex de Minaur, a Tommy Paul był rezerwowym.