To była niesamowicie trudna decyzja. W naszym oświadczeniu z 31 marca przedstawiliśmy nasze stanowisko tak jasno, jak tylko mogliśmy. Połączenie różnych czynników i wydarzeń, które miały miejsce od zeszłego roku, doprowadziły do naszej decyzji - powiedział prezes All England Club Ian Hewitt podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Dyrektor generalna organizacji Sally Bolton poinformowała, że wielu zawodników z Rosji i Białorusi już podpisało oświadczenie o neutralności, które jest wymagane, by mogli rywalizować na kortach trawiastych w Wielkiej Brytanii.

Treść oświadczenia jest oczywiście oparta na wytycznych rządu, we współpracy z WTA, ITF i naszymi partnerami w Lawn Tennis Association. Jak tylko ogłosiliśmy naszą decyzję, gracze mogli podpisywać deklaracje i są w stanie to zrobić aż do ostatecznego terminu zgłoszeń do turnieju. Nie zdradzę kto, ale wielu graczy już tego dokonało. Wsłuchaliśmy się w opinie tenisistów w zeszłym roku i to oni chcieli mieć wybór, aby móc podpisać oświadczenie. W pełni rozumieją, co podpisują - podkreśliła Bolton.

Dodała, że osobiście rozmawiała z niektórymi ukraińskimi zawodnikami i większość z nich wyraziła zrozumienie dla decyzji organizatorów.

Podczas konferencji prasowej podkreślono, że All England Club niezmiennie wspiera Ukrainę i potępia zbrojną agresję Rosji. Poinformowano również, że organizatorzy wielkoszlemowego turnieju pokryją koszty zakwaterowania ukraińskich graczy podczas imprezy w Londynie oraz wszystkich innych rozgrywek na brytyjskich kortach trawiastych. Jeden funt za każdy sprzedany bilet na Wimbledon zostanie przekazany na pomoc Ukrainie – w kwocie około 500 000 funtów (ponad 2,5 mln zł).

W zeszłym roku organizatorzy prestiżowej imprezy w Wielkiej Brytanii wykluczyli rosyjskich i białoruskich tenisistów. Był to wyraz protestu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Z tego powodu wyniki Wimbledonu nie zaliczały się do rankingu WTA i ATP.

31 marca włodarze All England Club and the Lawn Tennis Association (AELTC) znieśli zakaz. Rosjanie i Białorusini w tym roku będą mogli walczyć o tytuł na trawiastych kortach w Londynie pod warunkiem, że podpiszą oświadczenie o neutralności, które wyraźnie zabrania im okazywania jakiegokolwiek poparcia dla trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.