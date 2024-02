W czwartej grze w stolicy Uzbekistanu dominacja Kamila Majchrzaka (807. w ATP) od początku nie podlegała dyskusji. Jego rywal, Maksim Szyn, zajmujący bardzo odległe miejsce w światowym rankingu (1469), miał niewiele atutów, aby móc skutecznie się przeciwstawić. Swoje podanie w pierwszym secie wykorzystał tylko przy pierwszej okazji. W drugiej partii sytuacja wyglądała podobnie. Pojedynek trwał zaledwie 48 minut.

Majchrzak w styczniu wrócił na korty po 13-miesięcznej dyskwalifikacji za doping. W tym czasie zdążył wygrać turniej ITF w tunezyjskim Monastyrze.

W pierwszej sobotniej grze, w deblu, Hubert Hurkacz i Jan Zieliński pokonali parę gospodarzy Siergiej Fomin, Chumojun Sułtanow 7:6 (7-1), 6:4. Przesądziło to o awansie biało-czerwonych do Grupy Światowej I. Polska w jednym z 12 meczów tej fazy we wrześniu zagra o kwalifikacje do Grupy Światowej.

Drużyny uznały, że druga gra pojedyncza zaplanowana na ostatni dzień rywalizacji została odwołana.

Polska zajmuje obecnie 51. miejsce w rankingu narodowych drużyn prowadzonym przez Międzynarodową Federację Tenisową, a Uzbekistan jest w nim sklasyfikowany na 36. pozycji.