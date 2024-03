Rosjanin pod koniec trzeciego seta po przegranej akcji podbiegł do arbitra i zaczął na niego krzyczeć. W kierunku sędziego z ust tenisisty padły obraźliwe i niecenzuralne słowa. Według Rublowa popełnił on błąd i nie zauważył, że piłka po zagraniu rywala wylądowała na aucie. To rozwścieczyło Rosjanina do tego stopnia, że nazwał arbitra w swoim ojczystym języku "Je***ym kr**ynem".

Rublow wszystkiemu zaprzeczał i przekonywał, że nie używał wulgaryzmów, ale supervisora ATP był nieugięty. Tenisistka został zdyskwalifikowany.

W momencie dyskwalifikacji Bublik prowadził 6:7 (4-7), 7:6 (7-5), 6:5. Rywalem Kazacha w finale będzie Ugo Humbert. Francuzw swoim półfinale pokonał najwyżej rozstawionego Daniiła Miedwiediewa 7:5, 6:3.