Teraz o sprawie poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA). Jednocześnie podkreślono w komunikacie, że ilość sterydów wykrytych u Sinnera była śladowa, a nie zażył ich umyślnie. Dlatego uniknął zawieszenia.

Clostebol w organizmie Sinnera

Sinnerowi odebrana zostanie nagroda pieniężna i punkty za turniej ATP 1000 w Indian Wells, bowiem właśnie podczas tej imprezy wykryto w jego organizmie Clostebol, czyli syntetyczny steryd.

23-letni tenisista odpadł z rozgrywek w półfinale. Po każdym z testów zastosowano tymczasowe zawieszenie, ale w obu przypadkach Sinner skutecznie odwołał się od tej decyzji i mógł kontynuować grę.

Wina po stronie fizjoterapeuty

Włoch opublikował we wtorek oficjalny komunikat w mediach społecznościowych, w którym tłumaczy całą sytuację. Jak poinformował, dowiedział się o pozytywnym wyniku testu na sterydy w kwietniu.

Z przeprowadzonego przez ITIA dochodzenia wynika, że zakazana substancja dostała się do organizmu lidera światowego rankingu przez jego fizjoterapeutę, który użył produktu zwierającego Clostebol, by opatrzyć ranę na palcu, a następnie masował zawodnika bez rękawiczek.

Sinner nie wiedział o problemach członka swojego zespołu

Jak można przeczytać w komunikacie, fizjoterapeuta nie zdawał sobie sprawy z tego, że produkt, którego użył, zawierał Clostebol, natomiast Sinner nie wiedział, że członek jego zespołu miał jakiekolwiek problemy zdrowotne.

Podchodzimy do każdego pozytywnego testu niezwykle poważnie i zawsze będziemy stosować rygorystyczne procedury określone przez WADA. ITIA przeprowadziła dokładne dochodzenie w sprawie okoliczności prowadzących do złamania zasad, a pan Sinner i jego przedstawiciele w pełni współpracowali. Po dochodzeniu ITIA zaakceptowało wyjaśnienia zawodnika dotyczące źródła Clostebolu i że obecność substancji nie była celowa. Zostało to również zaakceptowane przez trybunał - powiedziała prezes ITIA Karen Moorhouse, cytowana w komunikacie organizacji.

Mogę teraz puścić w niepamięć ten niefortunny czas, który był dla mnie ogromnym wyzwaniem. Nadal będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby być pewnym, że postępuję zgodnie z zasadami programu antydopingowego ITIA i że mam wokół siebie zespół, który również skrupulatnie przestrzega tych reguł - podkreślił Włoch, cytowany w komunikacie w mediach społecznościowych.

Sinner szykuje się do US Open

Od momentu pozytywnych testów Sinner wziął udział w ośmiu turniejach, w tym wielkoszlemowych French Open i Wimbledonie, z których odpadł odpowiednio w półfinale i ćwierćfinale. Wygrał trzy imprezy - dwie rangi ATP 1000 w Miami i w Cincinnati, a także rozgrywki w Halle.

Najbliższym turniejem, w którym zagra, będzie rozpoczynający się 26 sierpnia wielkoszlemowy US Open.