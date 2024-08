Świątek była zdecydowaną faworytką. Japonka przed mecze co prawda deklarowała, że postawi wszystko na jedną kartę, bo nie ma nic do stracenia w pojedynku z liderką światowego rankingu.

Kwalifikantka bez szans w pojedynku z liderką rankingu

26-letnia Japonka przed czwartkowym pojedynkiem ze Świątek wygrała cztery spotkania na US Open, gdyż przebiła się przez kwalifikacje. Do tej pory bardziej była kojarzona z gry w debla, m.in. w 2023 roku dotarła do finału Australian Open w tej specjalności.

217. tenisistka rankingu WTA w meczu ze Świątek nie miała nic do powiedzenia. Polka dominowała od początku do samego końca. Rywalce oddała tylko jednego gema w drugim secie. Pierwszą partię wygrała do zera. Świątek potrzebowała zaledwie 65. minut, by zwycięsko zakończyć spotkanie.

Świątek musi czekać na rywalkę

Świątek w trzeciej rundzie US Open zmierzy się z lepszą z pary Elisabetta Cocciaretto (65. WTA, Włochy) - Anastazja Pawluczenkowa (27. WTA, Rosja).