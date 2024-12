To pierwszy występ biało-czerwonych w grupie B, która rywalizuje w Sydney. Dzień wcześniej Norwegia przegrała tam z Czechami 1:2. Polska z Czechami zmierzy się w środę.

Hurkacza zawiódł serwis

W pierwszym secie początkowo inicjatywa należała do Hurkacza, który nie wykorzystał break pointa w trzecim gemie. Polaka serwis zawiódł w gemie 12., co pozwoliło Ruudowi wygrać partię. W drugim secie Norweg uzyskał przełamanie już w czwartym gemie i do końca kontrolował sytuację.

W światowym rankingu Hurkacz jest obecnie 16., a Ruud szósty. To było ich czwarte spotkanie i trzecia wygrana Norwega.

Świątek zrobiła swoje

Świątek, wiceliderka światowego rankingu, natomiast nie miała większych problemów z pokonaniem Helgoe, która na liście WTA jest dopiero 404. Spotkanie trwało zaledwie 62 minuty.

Kadrę biało-czerwonych uzupełniają: Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Kapitanem jest Mateusz Terczyński, na co dzień członek sztabu trenerskiego Hurkacza.

United Cup sprawdzianem przed Australian Open

W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansują do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 12 stycznia. Do zdobycia będzie maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi 10 milionów dolarów.