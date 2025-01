Fręch poradziła sobie ze stresem

Fręch, która sezon zaczęła od porażek w pierwszych meczach w turniejach WTA w Brisbane i Adelajdzie, nie kryła, że z pewnym niepokojem oczekiwała na otwarcie imprezy w Melbourne.

Reklama

Był duży stres, który wynikał z nie najlepszego początku roku, co jednak wiązało się też z problemem zdrowotnym, który na szczęście został zażegnany. Wracam jednak na właściwe tory, a każdy wygrany mecz w Wielkim Szlemie to coś niesamowitego - powiedziała Fręch na antenie Eurosportu i poinformowała, że miała złamany palec u nogi, a pełną sprawność odzyskała trzy dni przed rozpoczęciem tego turnieju.

W ostatnich dniach przed turniejem czułam się coraz lepiej, trener też wmawiał mi, że jest wszystko dobrze, w sparingach wreszcie zaczęłam się czuć sobą na korcie i uwierzyłam, że jestem w stanie to wygrać - dodała.

Fręch chce wrócić do formy z końcówki 2024 roku

Jak przyznała mecz z Kudiermietową nie był łatwy po pierwsze dlatego, że każda tenisistka do zmagań wielkoszlemowych przygotowuje się wyjątkowo, a po drugie - ze względów emocjonalnych.

Chciałam bardzo wrócić do gry, jaką prezentowałam w końcówce zeszłego roku, chciałam, żeby w końcu to "zatrybiło" - nadmieniła.

Reklama

Fręch ma dobre wspomnienia z Melbourne

27-letnia Fręch po raz pierwszy w karierze jest rozstawiona w Wielkim Szlemie. Poprzedni sezon był najlepszy w jej karierze, a rozpoczął się od życiowego sukcesu w zawodach tej rangi, jakim był awans do 1/8 finału Australian Open.

To na pewno jakaś pozytywna zmiana. W mniejszych turniejach zdarza się mieć dzięki wysokiemu miejscu +bye+ w pierwszej rundzie, a w większych od razu mam miejsce w głównych drabinkach, nie muszę grać w eliminacjach, co zwłaszcza na początku roku się przydaje - wskazała.

Zaznaczyła jednak, że jest typem zawodniczki, która poprawia swoją grę bardziej przez mecze niż podczas treningów.

Mam dobre wspomnienia z Melbourne, a chciałabym mieć jeszcze lepsze i pograć tutaj jak najdłużej - podsumowała.

Rosjanka kolejną przeszkoda na drodze Fręch

Kolejną rywalką rozstawionej z numerem 23. polskiej tenisistki będzie inna Rosjanka - Anna Blinkowa.

Poza Fręch, do drugiej rundy singla kobiet awansowała Iga Świątek, a odpadły Magda Linette i Maja Chwalińska. We wtorek do rywalizacji przystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.