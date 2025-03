Linette ma korzystny bilans meczów z Paolini

Linette z Paolini zagra po raz czwarty w karierze. Z Włoszką, która w 1/8 finału pokonała Japonkę Naomi Osakę 3:6, 6:4, 6:4, ma bilans 2-1. Polka wygrała też ich ostatnie spotkanie; w 3. rundzie ubiegłoroczonego turnieju w Pekinie.

W 1/8 finału rozstawiona z numerem szóstym Paolini wygrała z Japonką Naomi Osaką 3:6, 6:4, 6:4. Natomiast Linette w drodze ćwierćfinału pokonała trzecią w rankingu WTA Coco Gauff 6:4, 6:4. Dla naszej tenisistki było to szóste w karierze zwycięstwo z zawodniczką z Top 10 światowego notowania.

Linette idzie w górę w rankingu WTA

W przyszłotygodniowym notowaniu rankingu Linette "wskoczy" co najmniej na 31. miejsce, czyli tuż za Magdalenę Fręch, która w Miami odpadła w 2. rundzie. Jeśli poznanianka awansuje do półfinału, to prawdopodobnie wskoczy na 23. miejsce.

W ćwierćfinale turnieju w Miami zobaczymy też Igę Świątek. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek zmierzy się w nim z 19-letnią zawodniczką z Filipin Alexandrą Ealą.

Gdzie oglądać na żywo mecz Linette - Paolini? Transmisja TV 25 marca

Pojedynek Linette - Paolini został zaplanowany na godz. 19.00. Transmisja TV z meczu Polki z Włoszką będzie dostępna na sportowych kanałach stacji Canal Plus oraz w aplikacji Canal+ Online.