Zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk to była mistrzyni najbardziej prestiżowej federacji Ultimate Fighting Championship (UFC). Trening dla weteranów zawodniczka przeprowadzi w najbliższy wtorek w ramach Projektu "Wojownik" realizowanego przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Głównym celem treningu z Joanną Jędrzejczyk jest integracja środowiska weteranów.

MMA to dyscyplina, który łączy w sobie wiele różnych sportów walki. Jest najbardziej utylitarna i dlatego bardzo przydatna żołnierzom. Zależy nam na tym, by doskonalić i uczyć nowych technik, ale także kształtować ważne cechy charakteru, takie jak odwaga, waleczność czy determinacja – powiedział PAP pomysłodawca projektu płk Szczepan Głuszczak. Dodał, że trening w wykonaniu mistrzyni dla żołnierzy będzie dodatkową dawką emocji i wyzwaniem.

Zwykle trenowali weteranów mężczyźni, także znani i cenieni zawodnicy MMA, np. Jan Błachowicz, czy Marcin Tybura – dodał płk Głuszczak.

W szkoleniu prowadzonym przez Jędrzejczyk wezmą udział żołnierze, którzy uczestniczyli w misjach wojskowych poza granicami kraju. Niektórzy z nich ciągle są w służbie, inni są już poza armią.

Weteranom, po powrocie do kraju, czasami trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mają na to wpływ, nie tylko dramatyczne przeżycia i wspomnienia, ale przede wszystkim potrzeba dopasowania się do warunków panujących w Polsce. Na misji żołnierze poddawani są wielu bodźcom dostarczającym niezwykle duże zastrzyki adrenaliny, co powoduje, że żołnierze stają się od niej zależni. Codzienne patrole, prowadzenie operacji, walka, pomoc dla społeczności lokalnych powodują, że wracając do kraju ciężko jest im zwolnić i powrócić do „normalnego” funkcjonowania – napisano na stronie internetowej Projektu "Wojownik".

Oprócz weteranów w szkoleniu mogą uczestniczyć rodziny poległych. W poprzednich edycjach trenowały z nami np. dwie mamy, które na misjach straciły synów – przyznał Płk Głuszczak.

W szkoleniu z Jędrzejczyk uczestniczyć też będą żołnierze z NATO-wskiej Batalionowej Grupy Bojowej oraz instruktorzy sportów walki z jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP oraz podchorążowie z akademii wojskowych, którzy w przyszłości będą odpowiadać za szkolenie żołnierzy.

Projekt "Wojownik" polega na organizowaniu raz w miesiącu zajęć edukacyjno-sportowych dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju, weteranów poszkodowanych, instruktorów wychowania fizycznego jednostek wojskowych wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

Joanna Jędrzejczyk to najlepsza polska zawodniczka federacji UFC. Mistrzowski pas zdobyła pokonując przez nokaut Carlę Esparzę, na gali w Dallas 14 marca 2015 r. Był to największy sukces polskiego MMA. Następnie pięciokrotnie broniła tytułu, awansując na 7 miejsce najlepszych zawodników rankingu UFC, bez podziału na wagę i płeć, tym samym stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd MMA na świecie. Pierwsza Polka w organizacji MMA – Ultimate Fighting Championship. Do tej pory żadnemu z Polaków nie udało się wywalczyć mistrzostwa w UFC.