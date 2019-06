Mam wiele informacji, że Polacy komentują mój udział w filmie o Powstaniu Warszawskim. Polakom stało się g***o w porównaniu do tego, co dotyka czarnych w Ameryce. Nikt nie prześladował was przez piep***ne 250 lat. Nikt nie gwałcił wam matki, siostry, brata, patrząc wam prosto w oczy zanim ich zabiją. Nikt wam tego nie zrobił. To, co was spotkało, było bardzo złe, ale kiedy mówicie, że nie powinienem brać udziału w filmie o Powstaniu Warszawskim, pytam się: kto wie więcej o powstaniach niż ciemnoskórzy? - powiedział Tyson, który aktualnie przebywa w naszym kraju.

Zdaniem agencji, zajmującej się promocją marki, której twarzą jest 53-latek, materiał opublikowany w sieci został jednak zmontowany w taki sposób, że jego wydźwięk jest odwrotny do tego rzeczywistego. Rzeczywistego, czyli tego, jaki możemy znaleźć m.in. w rozmowie z telewizją Polsat, gdzie Tyson odpowiedział na oskarżenia o to, że nie wie co to Powstanie Warszawskie. Uważasz, że czarni ludzie nie doświadczali opresji, nie byli niewolnikami w swoim kraju? Przez 250 lat? Nasze życie było tłamszone, nasze prawo do głosowania, nawet nasze prawo do życia. Nikt nas nie sprowadził tam jako emigrantów. Zostaliśmy przywiezieni zakuci w kajdany. Zostaliśmy niewolnikami. Ja nie wiem, co to powstanie? Cała moja egzystencja to jedno powstanie. Życie na tym świecie. Być tutaj jest jak powstanie - przyznał.