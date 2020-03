Walki w Łomży, pierwszej po powrocie do niższej kategorii, Szpilka nie zaliczy do udanych. W trzeciej i piątej rundzie był liczony. Przez cały pojedynek Ukrainiec spokojnie wykorzystywał momenty, gdy Polak opuszczał prawą rękę, potrafił zadać serię silnych ciosów. Dopiero w ostatniej, 10. rundzie "Szpila" ambitnie zaatakował i udało mu się też kilka razy mocniej trafić przeciwnika. Wszystko wskazywało jednak, że to Radczenko wygra, ale sędziowie wypunktowali zwycięstwo Szpilki dwa do remisu: 95:93, 94:94, 95:92.

Tuż po walce Szpilka twierdził, że sędziowie słusznie mu przyznali zwycięstwo. Jednak po kilku dniach i obejrzeniu walki na chłodno przyznał, że werdykt powinien być odwrotny. Radczenko też nie zgadza się z decyzją arbitrów, dlatego w specjalnie nagranym filmie złożył Polakowi propozycję.

Proponuję ci rewanż, niech kibice znowu zobaczą piękną walkę. Jeśli Artur uważa siebie za prawdziwego mężczyznę i wojownika, to powinien nalegać, by werdykt został zmieniony - powiedział Radczenko.