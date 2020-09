Meksykański pięściarz uważa, że zarówno były mistrz świata, a obecnie szef grupy Golden Boy Promotions De La Hoya, jak i DAZN nie wywiązali się z umowy, która gwarantowała mu jedenaście walk opiewających na łączną kwotę 365 mln dolarów. Kontrakt ten - jak twierdzi bokser - został podpisany w 2018 roku.

Alvaraz w listopadzie 2019 roku pokonał mistrza świata w wadze półciężkiej organizacji WBO Rosjanina Siergieja Kowalowa. Kolejny pojedynek miał stoczyć w maju 2020, ale te plany storpedowała pandemia koronawirusa. Między zawodnikiem, jego promotorem i DAZN doszło do konfliktu. Strony nie mogły się porozumieć co do kolejnego przeciwnika, ani terminu, jak i gaży.

Z umówionych jedenastu walk doszło na razie do trzech.

Alvarez jest aktualnym mistrzem świata wagi półciężkiej federacji WBO. W grudniu 2019 został wybrany przez ESPN najlepszym pięściarzem 2019 roku. Jest też laureatem magazynu "The Ring" w kategorii zawodnik roku 2019.