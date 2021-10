Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Małgorzata Dziewońska poinformowała we wtorek na konferencji prasowej, że Prokuratura Rejonowa Stare Miasto we Wrocławiu na podstawie doniesień medialnych wszczęło dochodzenie w tej sprawie.

Reklama

W miniony piątek w klubie P1 we Wrocławiu odbyło się wydarzenie określane nazwą punchdown, czyli policzkowanie. Polega na zadawaniu ciosów otwartą ręką w twarz.

Prokuratura z urzędu poleciła przeprowadzenie czynności sprawdzających komisariatowi policji Wrocław Stare Miasto. We wtorek wszczęła dochodzenie o czyn z art. 160 paragraf 1 Kodeksu karnego. Sprawa dotyczy wydarzenia tzw. punch down, policzkowania clap fighting. Jeden z jej uczestników Artur Waluś Walczak został znokautowany, znajduje się w szpitalu. Jego stan jest krytyczny - powiedziała prok. Dziewońska.

Dodała, że dochodzenie ma wyjaśnić m.in. jak zostało przygotowane i zabezpieczone to wydarzenie pod względem medycznym. Zostaną przesłuchani organizatorzy i uczestnicy.

Dochodzenie toczy się w kierunku narażenia osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub odniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.