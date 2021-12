Przyjmując Kodeks IMMAF dołączyła do około 700 organizacji sportowych, które zobowiązały się już do wspierania ustalonego globalnego ruchu antydopingowego. To pozytywny krok IMMAF i jej sportowców, którzy będą teraz podlegać pod ochronę Kodeksu - przyznał kierujący WADA Witold Bańka.

Status sygnatariusza Kodeksu WADA jest obowiązkowe dla wszystkich organizacji, które chcą zostać członkiem Global Association of International Sports (GAISF), czyli światowego stowarzyszenia federacji sportowych. Dzięki mogą one liczyć na wsparcie finansowe i być włączone do rodziny dyscyplin olimpijskich.

Kodeks Antydopingowy WADA jest podstawowym dokumentem, który harmonizuje politykę, zasady i przepisy antydopingowe organizacji sportowych i władz publicznych na całym świecie.