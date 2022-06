Jedna z najlepszych zawodniczek MMA w historii zawiesza rękawice na kołku - napisała amerykańska stacja ESPN, nawiązując do symbolicznego gestu Jędrzejczyk, która w oktagonie w Singapurze pozostawiła rękawice używane w ostatniej walce.

Zauważono, że gdyby Polka pokonała Zhang, to byłaby pierwsza do walki o tytuł, który w przeszłości długo do niej należał, ale porażka spowodowała decyzję o rozstaniu z zawodowym sportem.

"Chcę być mamą, chcę spróbować sił w biznesie"

To było długie 20 lat, a ja w tym roku skończę 35. Trenowałam dłużej niż połowę życia, a teraz chcę być mamą, chcę spróbować sił w biznesie - zaznaczyła w emocjonalnym wystąpieniu tuż po walce mistrzyni UFC w latach 2015-17, która pięciokrotnie z powodzeniem broniła tytułu.

To nie było zaplanowane, to był impuls, ale miałam to z tyłu głowy od dłuższego czasu - przyznała później na konferencji prasowej.

Jędrzejczyk po gali UFC 275 zdecydowała się zamknąć swoją legendarną karierę - napisała gazeta "US Today".

W MMA Polka stoczyła 21 walk, z czego 16 wygrała. Jej bilans w UFC to 10-5.

"Nadszedł czas, by w pełni cieszyć się życiem"

O decyzji Jędrzejczyk napisała też agencja Reutera, która przypomniała, że po raz pierwszy po tytuł sięgnęła w marcu 2015 roku, kiedy na gali UFC 185 pokonała Carlę Esparzę.

Nadszedł czas, by teraz w pełni cieszyć się życiem - podsumowała.