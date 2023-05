Chociaż Haney wygrał jednogłośnie 116:112, 115:113, 115:113, to walka była zacięta. Łomaczenko, który przez kilka miesięcy walczył na Ukrainie z Rosjanami, w końcówce uzyskał przewagę, ale było to zbyt późno, by odmienić losy pojedynku.

24-letni Haney odniósł 30. zwycięstwo w zawodowej karierze i pozostaje niepokonany na zawodowych ringach. Jego o 11 lat starszy rywal, dwukrotny mistrz olimpijski i świata amatorów, poniósł trzecią porażkę w 20. pojedynku.