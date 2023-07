Jan Błachowicz wraca do ojczyzny na tarczy. Polak walczył na gali UFC 291 jak lew, ale musiał uznać wyższość rywala. Alex Pereira wygrał przez niejednogłośną decyzję sędziów i to on stanie przed szansą zdobycia mistrzowskiego pasa w kategorii półciężkiej.

Walka była bardzo wyrównana. Według ekspertów Błachowicz lepszy był w pierwszej rundzie. Jednak kolejne dwie należały do Brazylijczyka. Reklama Takiego samego zdania byli sędziowie i w efekcie Polak doznał 10. porażki w karierze.