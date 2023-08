Na warszawskim Torwarze w sobotni wieczór zobaczymy m.in. pojedynek Marcina Najmana z Andrzejem Fonfarą czy starcie Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem.

Pewne natomiast jest już, że z karty walk wypadł pojedynek Sobonkiewicza z Karwatem. "Ninja" został zatrzymany przez policję i trafił do więzienia.

Dnia 2 sierpnia w moim mieszkaniu pojawiła się policja, informując mnie, że jestem poszukiwany do sprawy, która odbyła się lata temu (zaraz po moim opuszczeniu kraju) zaocznie, bez mojego udziału. Tym samym nie wiedziałem, że jestem skazany i poszukiwany. Sprawa dotyczyła pobicia, za które muszę odbyć wyrok. Proszę wszystkich swoich kibiców o nieprzekreślanie mnie i dyskredytowanie - napisał Sobonkiewicza w mediach społecznościowych.

Teraz jego los może podzielićinny uczestnik gali Clout MMA. Sąd Okręgowy w Elblągu odwołał przerwę w wykonywaniu kary więzienia w stosunku do Pawła Bomby, o czym na Twitterze napisał Jakub Wątor, powołując się na informacje z Sądu Okręgowego. Co więcej, zarządzono doprowadzenie "Scarface'a" do zakładu karnego i wystawiono list gończy.

Przypomnijmy, że Bomba na sobotniej gali miał walczyć z bratem Mariusza Pudzianowskiego - Dominikiem.