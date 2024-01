Zmarnowane nadzieje

To miała być walka wieńcząca drugą galę Clout MMA. W najlepszych federacjach mieszanych sztuk walki na świecie właśnie na koniec zostawia się najbardziej spektakularne pojedynki. Można było zakładać, że starcie Załęckiego z Marconiem też takie będzie, ponieważ przed galą pomiędzy zawodnikami mocno wrzało. Nic bardziej mylnego, gdyż Marcoń poddał ten pojedynek i to już w… pierwszej sekundzie.

Reklama

Oświadczenie po walce

Reklama

Jakiś czas po "walce" w mediach społecznościowych Marconia ukazał się wpis, sugerujący powody poddania walki:

Wyniki gali

CLOUT MMA 3 - lista walk:

- Tomasz "Gianni" Hajto vs. Jakub Wawrzyniak (K-1, małe rękawice) - wygrana Wawrzyniaka przez TKO w II rundzie

- Denis "Bad Boy" Załęcki vs. Natan "Bóg Estetyki" Marcoń - walka uznana za nieodbytą

- Denis "Bad Boy" Załęcki vs. Patryk "Wielki Bu" Masiak (K-1, małe rękawice) - Masiak wygrał TKO w II rundzie

- Marcin "El Testosteron" Najman vs. Adrian Cios (MMA) - Zwycięstwo Ciosa przez dyskwalifikację Najmana (ciosy w tył głowy)

- Zbigniew Bartman vs. Błażej Augustyn (MMA) - wygrana Bartmana przez TKO w I rundzie

- Wojciech "Rekordzista" Sobierajski vs. Grzegorz "Szuli" Szulakowski (Boks, małe rękawice) - zwycięstwo Sobierajskiego przez jednogłośną decyzję sędziów

- Marianna "Hipokrytka" Schreiber vs. Monika "Najlepsza Polska Dziennikarka" Laskowska (K-1, małe rękawice) - wygrana Schreiber przez jednogłośną decyzję sędziów

- Marcin Siwy vs. Wasyl "Vasyl" Hałycz (Boks, małe rękawice) - wygrana Siwego przez TKO (lekarz nie dopuścił Hałycza do ostatniej rundy)

- Mateusz "Mavs" Szczypior i Krystian "Świstak" Bajor vs. Alan "Antena" Stępień i Fabian "Banersky" Baner (K-1, małe rękawice) - Szczypior i Bajor wygrali przez podwójne TKO