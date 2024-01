Zdobył tytuł WBC w wieku zaledwie 20 lat, pokonując Trevora Berbicka w drugiej rundzie i zapisując się w księgach rekordów boksu.

"Bestia" powiedział, że nigdy nie mógłby zostać zawodnikiem UFC, ponieważ ma „najgorsze stopy na świecie”. W wywiadzie dla GQ Sports zapytano go, jak poradziłby sobie jako zawodnik MMA, na co odpowiedział: „Nie wiem, co zrobiłbym w UFC, ponieważ oglądałem UFC kilka razy i widziałem, jak ci goście deptali ludziom po stopach”.

„Mam najgorsze stopy na świecie i gdyby ktoś mi nadepnął, totalnie bym się poddał. „Byłoby to nie do pomyślenia" - dodał 57-latek.