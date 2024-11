Tyson spoliczkował Paula

Do incydentu doszło, kiedy Tyson i Paul stanęli naprzeciw siebie "face to face" i popatrzyli sobie głęboko w oczy, co jest tradycją przed pięściarskimi pojedynkami. Były mistrz świata wagi ciężkiej uderzył otwartą dłonią 31 lat młodszego rywala, po czym natychmiast został złapany i odgrodzony do Paula przez ochroniarzy.

Reklama

Stawiający pierwsze kroki w boksie influencer natomiast zachował spokój, zwrócił się w kierunku publiczności i sugerował, że uderzenie Tysona nie zrobiło na nim żadnego wrażenia, ale też zapowiedział: "Teraz to sprawa osobista, on musi umrzeć".

Tyson waży przed walką 105,7 kg, a Paul - 99,8 kg.

Walkę Tyson - Paul pokaże Netfliks

Pojedynek sportowej supergwiazdy lat 80. i 90. ubiegłego stulecia z 31 lat młodszym youtuberem, choć nie należy go traktować poważnie, został usankcjonowany jako zawodowa walka bokserska, a nie pokazowa. Rundy będą jednak krótsze, a rękawice cięższe. Strony umówiły się na osiem dwuminutowych rund, podczas gry większość zawodowych walk kontraktowanych jest na rundy trzyminutowe. Natomiast rękawice będą ważyć 14 uncji zamiast standardowych 10, a im cięższe, tym mniejsza siła zadawanych ciosów.

Reklama

Konfrontacja będzie mieć miejsce w obecności 80 tys. widzów na stadionie AT&T w Arlington, z którego na co dzień korzystają futboliści Dallas Cowboys, ale to transmisja na Netfliksie, który chce zbadać potencjał transmisji sportowych, ma działać na wyobraźnię kibiców oraz tworzyć zasięgi reklamowe i marketingowe.

Tyson i Paul na walce zarobią krocie

Umowa zakłada, że Tyson za samo wejście do ringu może liczyć na co najmniej 20 mln dolarów, a Paul na... dwa razy więcej. Ale eksperci prognozują, że po podliczeniu wszystkich zysków na konto Tysona może trafić co najmniej 50 mln USD.

Uchodzący w pewnym momencie za najlepszego boksera na świecie, z wiele mówiącym pseudonimem "Bestia", odniósł w karierze 50 zwycięstw i poniósł sześć porażek. 44 razy znokautował przeciwników. Jest dwukrotnym mistrzem świata wszechwag zawodowców (w latach 1986–90 i 1996). W wieku 20 lat, 4 miesięcy i 22 dni został najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej. Zdobył mistrzowskie pasy czterech najważniejszych federacji bokserskich: WBC, WBO, IBF i WBA. Sławę przyniosły mu też zachowania niesportowe, jak odgryzienie części ucha Evanderowi Holyfieldowi w trakcie walki w 1997 roku.

Zawodowo nie walczył od czerwca 2005 roku. W 2020 roku stoczył pokazową walkę z Royem Jonesem jr, która zakończyła się remisem.

Paul jest gwiazdą YouTube'a

Pierwotnie walka była planowana na 20 lipca, ale pod koniec maja Tyson poczuł mdłości i zawroty głowy podczas lotu z Miami do Los Angeles. Po wylądowaniu został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze potwierdzili diagnozę - nawrót choroby wrzodowej, na którą "Żelazny Mike" cierpi od dawna.

27-letni Paul jest gwiazdą YouTube'a, zrobił karierę walcząc z zawodnikami mieszanych sztuk walki. Do tej pory stoczył 11 pojedynków bokserskich. Wygrał 10 z nich, a przegrał jedynie z Tommym Furym, bratem słynnego Tysona Fury'ego.