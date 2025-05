Pacquiao w lipcu zremisował z Anpo

Pierwsze pogłoski, że może dojść do tego pojedynku pojawiły się 11 miesięcy temu, ale według Pacquiao negocjacje były na wstępnym etapie, a perspektywa walki - odległa. Wówczas "Pacman" planował pokazową konfrontację w Japonii, do której doszło w lipcu, kiedy zremisował z Rukiyą Anpo, oraz starał się o dopuszczenie do rywalizacji olimpijskiej w Paryżu, ale organizatorzy odrzucili jego prośbę ze względu na przekroczenie wynoszącego 40 lat limitu wieku.

Pacquiao wejdzie do Galerii Sław

Pacquiao jest jedynym bokserem w historii, który zdobył zawodowe pasy mistrzowskie w ośmiu różnych kategoriach - od muszej do super półśredniej. Przeszedł na sportową emeryturę pięć lat temu po stoczeniu 72 walk, z których 62 wygrał, w tym 39 przez nokaut, dwie zremisował i osiem przegrał. W czerwcu ma oficjalnie zostać członkiem Międzynarodowej Bokserskiej Galerii Sław.

Pacquiao poszedł w politykę

W latach 2016-22 Pacquiao był senatorem, a w 2022 roku bez powodzenia startował w wyborach prezydenckich na Filipinach. Obecnie ponownie kandyduje do senatu, a wybory są zaplanowane na 12 maja.