Po finiszu pod górę Almeida wyprzedził Słoweńca Mateja Mohorica (Bahrain Victorious). Trzecie miejsce zajął Włoch Andrea Vendrame (AG2R), a tuż za nim linię mety minął Kwiatkowski.

W klasyfikacji generalnej Almeida powiększył do ośmiu sekund przewagę nad Mohoricem oraz do 14 s nad Włochem Diego Ulissim (UAE Team Emirates). Strata Kwiatkowskiego do Portugalczyka wzrosła do 21 sekund.

W poprzednich latach etap do Bukowiny Tatrzańskiej był określany jako "królewski" i często rozstrzygał o losach wyścigu, jak w ubiegłorocznej edycji, gdy zwyciężył po samotnej ucieczce młody Belg Remco Evenepoel.

W tym roku nie było jednak wspinaczek w Gliczarowie i Rzepiskach. Trasa nie była zbyt wymagająca, z wyjątkiem czterokilometrowego podjazdu w Łapszance i krótszego w samej Bukowinie Tatrzańskiej. Przewyższenie na etapie wynosiło 2688 m, czyli nieco ponad połowę tego, co w poprzednich edycjach.

Na 160-kilometrowej trasie znajdowały się dwa lotne finisze – w Zakliczynie (28 km) i Krościenku (113 km) oraz trzy górskie premie - w Lubince (13 km), Chomranicach (63 km) i Łapszance (149 km).