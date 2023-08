Kopecky, która w ubiegłym roku miała srebro, przekroczyła linię mety samodzielnie po udanej ucieczce na ostatnich kilometrach. Drugie miejsce zajęła Holenderka Demi Vollering, a trzecie - Dunka Cecilie Uttrup Ludwig. Obie straciły do 27-letniej Belgijki siedem sekund.

Agnieszka Skalniak-Sójka uplasowała się na 14. pozycji - 4.34 straty, Marta Lach była 21. - 8.11. Karolina Kumięga i Dominika Włodarczyk zajęły lokaty w piątej dziesiątce, a Marta Jaskulska nie ukończyła rywalizacji.

Trzecie złoto Kopecky

To trzecie złoto Kopecky w mistrzostwach w Szkocji. Dwa wcześniejsze wywalczyła na welodromie, gdzie triumfowała w wyścigu eliminacyjnym oraz punktowym. Na torze zdobyła też brąz w konkurencji omnium.

Wcześniej przez długi czas samodzielnie uciekała Elise Chabbey, jednak ok. 15 km przed metą grupa, m.in. z Kopecky, ją złapała i narzuciła na tyle duże tempo, że Szwajcarka dojechała dopiero na siódmej pozycji - 1.24 straty.

Powody do rozgoryczenia ma doświadczona Annemiek van Vleuten, która jechała jeszcze kilkanaście kilometrów przed metą w czołowej grupie, ale nie mogła walczyć o zwycięstwo, bo złapała "gumę". 40-letnia Holenderka to dwukrotna mistrzyni świata, która w tym roku broniła tytułu. Ostatecznie zajęła ósmą lokatę ze stratą blisko trzech minut do triumfatorki.

Wśród kandydatek do walki o medale wymieniana była Niewiadoma, która w lipcu zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej prestiżowego Tour de France kobiet. Obecnie najlepszej z Polek zabrakło na starcie z powodu choroby.

"Na ten dzień czekałam z niecierpliwością i dużym uśmiechem na twarzy przez ostatnie kilka miesięcy i z podwójną pewnością siebie po zakończeniu wyścigu TdFF. Od kilku dni czułam, że mój organizm zmaga się z problemami, które utrudniały trening i odpowiedni odpoczynek. Po ostatecznej konsultacji z naszym kadrowym Doktorem otrzymałam diagnozę, infekcji górnych dróg oddechowych. Wciąż bardzo ciężko jest mi pogodzić się z tą decyzja, ale nie będzie mnie dzisiaj na starcie Mistrzostw Świata! Wiem, że zdrowie jest najważniejsze i chce się skupić na totalnym odpoczynku, natomiast bardzo mi przykro, że wyścig odbędzie się beze mnie" - napisała na Facebooku krótko przed początkiem zawodów.

Niedziela jest ostatnim dniem zmagań w Glasgow.