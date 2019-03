Ostatni blok, dający mu przewagę nad Jordanem (1051), wykonał w meczu z Atlanta Hawks, gdy nie pozwolił zdobyć punktów B.J. Johnsonowi, który stał się tym samym 449 zawodnikiem NBA zablokowanym przez Wade'a - poinformował portal espn.com.

Jordan jest nadal rekordzistą w blokach wśród obwodowych biorąc pod uwagę mecze sezonu regularnego (893), ale w klasyfikacji łącznej - wraz z play off - lepszy jest Wade. Koszykarz Miami w sezonie zasadniczym zablokował rywali 877 razy.

Wade to trzykrotny mistrz NBA w barwach Miami Heat (2006, 2012, 2013) i najlepszy gracz finałów (MVP) w 2006 roku. 13-krotny uczestnik Meczu Gwiazd występował w Miami przez pierwsze 13 lat kariery (2003-2016), potem przeniósł się na sezon do Chicago Bulls, a następnie do Cleveland Cavaliers, skąd powrócił na Florydę.

Po zakończeniu kariery chce być producentem wina. Kilka tygodni temu został współwłaścicielem winnic w kalifornijskiej dolinie Napa.