Do stolicy Czech Polacy pojadą z Wałbrzycha w czwartek przed południem autokarem. Turniej w Pradze to pierwszy sprawdzian przed MŚ w Chinach. Rywalami biało-czerwonych będą uczestnicy mundialu: Jordania, Czechy i Tunezja.

W tym momencie czuję, że mamy wystarczająco szeroką rotację pod koszem. W trakcie przygotowań Darek radził sobie bardzo dobrze, ale potrzebujemy wyższych graczy na pozycję środkowego. Mamy też innych wszechstronnych podkoszowych, którzy mogą występować jako silni skrzydłowi. Doceniamy jego wysiłek i pracę. Dla niego było to bardzo dobre doświadczenie na przyszłość - nie tylko w kontekście drużyny narodowej, ale też przygotowań do sezonu w Arce Gdynia - powiedział trener Taylor, komentując dokonany wybór.

Przylot Slaughtera opóźnia się ze względu na sprawy prywatne i urzędowe w USA. Naturalizowany Amerykanin przyleci 12 sierpnia do Warszawy, skąd kadra uda się na kolejny turniej do Hamburga (16-18 sierpnia). Właśnie w klubie Towers z tego miasta pracuje Taylor, którym wprowadził go w zakończonym sezonie do niemieckiej ekstraklasy. Polacy zagrają tam ponownie z Czechami oraz Węgrami i gospodarzami.

Z Niemiec reprezentacja wróci bezpośrednio do Lublina, gdzie przed samym wylotem na mistrzostwa świata spotka się w Hali Globus z Holandią (21 sierpnia, godz. 18.30). Ostatnim etapem przygotowań będą mecze w Chinach z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia).

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w ośmiu chińskich miastach od 31 sierpnia do 15 września. Polacy, którzy w mundialu wystąpią drugi raz w historii i pierwszy od 1967 r., zagrają w Pekinie kolejno: z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00). Dwie najlepsze ekipy każdej grupy awansują do kolejnej fazy, w której 16 ekip walczyć będzie w czterech grupach o awans do ćwierćfinału. Pozostałe drużyny będą rywalizować o miejsca 17-32.