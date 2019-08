Rywale są silniejsi niż w pierwszym kontrolnym turnieju w Pradze, gdzie podopieczni trenera Mike’a Taylora wygrali z Jordanią (92:51) oraz przegrali z Czechami (76:81) i Tunezją (64:75).

Uczestnik mistrzostw świata Czechy, na czele z występującym w NBA Tomasem Satoranskym (Chicago Bulls), to zespół notowany na 24. miejscu w światowym rankingu, o jedno wyżej niż Polska.

W World Cup w Chinach wystąpią także Niemcy (22. FIBA). Do drużyny trenera Henrika Roedla właśnie na turnieju w Hamburgu dołączy rozgrywający Denis Schroeder (Oklahoma City Thunder). Z Węgrami (36. FIBA) Polska toczyła ciężkie boje w kwalifikacjach MŚ 2019.

Biało-czerwoni zagrają w Niemczech także w silniejszym składzie niż w Pradze. Do drużyny dołączył już rozgrywający A.J. Slaughter, jeden z bohaterów kluczowych spotkań dla awansu na mundial w Chinach.

"Mamy obecnie w kadrze 14 koszykarzy, którzy będą wspólnie pracować aż do ostatniego meczu kontrolnego w Chinach. To ważne, że teraz w każdym spotkaniu będziemy wystawiać po 12 zawodników. Generalnie będzie to czas budowy struktury teamu, kształtowania w nim ról poszczególnych graczy. Z tego wyłoni się dwunastka na mistrzostwa" - powiedział szkoleniowiec biało-czerwonych.

Do Hamburga reprezentacja odleci w czwartek przed południem i już na miejscu odbędzie kolejny trening. Od piątku do niedzieli spotka się kolejno z Czechami, Węgrami i Niemcami.

Po turnieju w Niemczech Polacy udadzą się w poniedziałek od razu do Lublina, gdzie przed wylotem na mistrzostwa świata zmierzą się w Hali Globus z Holandią (21 sierpnia, godz. 18.30). Ostatnim etapem przygotowań będą mecze w Chinach z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia).

W MŚ biało-czerwoni zagrają w Pekinie z Wenezuelą (31 sierpnia, godz. 10.00 czasu polskiego), Chinami (2 września, 14.00) oraz z Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10.00).

Polacy w mundialu wystąpią drugi raz w historii. W 1967 roku w Urugwaju ekipa legendarnego szkoleniowca Witolda Zagórskiego uplasowała się na piątym miejscu.

Program spotkań Polaków w Hamburgu:

piątek, 16 sierpnia: Polska - Czechy (godz. 17.30)

sobota, 17 sierpnia: Polska - Węgry (17.30)

niedziela, 18 sierpnia: Polska - Niemcy (15.00)

Skład reprezentacji Polski koszykarzy przed turniejem towarzyskim w Hamburgu (imię i nazwisko, klub, wiek, wzrost, liczba meczów w reprezentacji, zdobyte punkty):

rozgrywający: Łukasz Koszarek Stelmet Enea BC Zielona Góra 35 lat 187 cm 185 1161 A.J. Slaughter Real Betis Sewilla 32 lata 191 cm 51 515 Kamil Łączyński bez klubu 30 lat 183 cm 29 89 Łukasz Kolenda Trefl Sopot 20 lat 191 cm 6 23

rzucający: Karol Gruszecki Polski Cukier Toruń 29 lat 196 cm 47 200 Mateusz Ponitka Zenit Sankt Petersburg 25 lat 197 cm 103 997

niscy skrzydłowi: Michał Sokołowski Anwil Włocławek 26 lat 196 cm 47 205 Adam Waczyński Unicaja Malaga 29 lat 199 cm 129 1123 Maciej Wojciechowski WKS Śląsk Wrocław 26 lat 203 cm 4 18

silni skrzydłowi: Aaron Cel Polski Cukier Toruń 32 lata 203 cm 64 440 Aleksander Balcerowski Herbalife Gran Canaria 18 lat 218 cm 3 22

środkowi: Adam Hrycaniuk Stelmet Enea BC Zielona Góra 35 lat 206 cm 110 555 Damian Kulig Polski Cukier Toruń 32 lata 206 cm 73 492 Dominik Olejniczak Florida State, NCAA 23 lata 207 cm 6 17