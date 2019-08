Polacy w mistrzostwach świata zagrają po 52 latach przerwy. W 1967 roku w Urugwaju reprezentacja prowadzona przez trenera Witolda Zagórskiego zajęła piąte miejsce. By grać o najwyższe lokaty w fazie finałowej, musiała najpierw zająć co najmniej drugie miejsce w grupie.

Już pierwszy mecz w Salto był rywalizacją o awans. Polacy pokonali w nim zespół Portoryko 76:64. Brazylijczycy byli poza zasięgiem (67:83), a Paragwajczycy – chłopcami do bicia (101:60).

Teraz historia może się powtórzyć. Wygrana na inaugurację znacznie przybliży biało-czerwonych do lokaty w czołowej dwójce.

Trener Mike Taylor podkreśla, że sobotni rywal to ograny zespół, występujący od kilku lat w podobnym składzie, ale wierzy w swoich zawodników.

"Rywale są trochę bardziej doświadczeni na arenie światowej niż my. Dodatkowo są bardzo atletyczni, grają twardo. Ale my jesteśmy gotowi do tego meczu, świadomi wykonanej pracy i swojej wartości" – zapewnił.

W kolejnych spotkaniach Polska zmierzy się jeszcze w grupie A w Pekinie z Chinami (2 września, godz. 14) i Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10).