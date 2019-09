Po czterech kwartach był remis. O wygranej Polaków zdecydowała dogrywka. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem naszych koszykarzy 79:76 (15:25, 24:10, 18:19, 15:18, dogrywka 7:4). Dzięki temu to oni awansowali do drugiej rundy mistrzostw świata i zagwarantowali sobie tym samym udział w kwalifikacjach do turnieju olimpijskiego.