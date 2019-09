Polacy awansowali do drugiej fazy z kompletem trzech zwycięstw w grupie A nad Wenezuelą, gospodarzem turnieju - Chinami i Wybrzeżem Kości Słoniowej. "Sborna" w grupie B wygrała z Nigerią i Koreą Płd. oraz przegrała z Argentyną.

Rosja to pięciokrotny uczestnik i dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata (1994, 1998 – srebro, 2002, 2010, 2019). Polska startuje w tej imprezie dopiero po raz drugi, a pierwszy od 1967 roku, gdy reprezentacja trenera Witolda Zagórskiego wywalczyła w Urugwaju piąte miejsce.

Oba zespoły spotkały się ostatnio dokładnie cztery lata temu w mistrzostwach Europy we Francji. Biało-czerwoni, prowadzeni przez obecnego szkoleniowca Mike'a Taylora, 6 września 2015 roku wygrali w Montpellier 82:79.

Polscy koszykarze wierzą w powtórzenie tamtego sukcesu.

"Dobrze się czujemy, dobrze gramy. Widać, że nasza forma rośnie. Czy mamy mecze co dwa dni, czy w innym układzie, to jesteśmy w stanie wyjść i zagrać swój najlepszy basket. Wszyscy zdają sobie sprawę, że przyjechaliśmy do Foshanu po zwycięstwa, a nie tylko na wycieczkę. Będziemy robić wszystko, aby awansować do ćwierćfinału" – przyznał środkowy Adam Hrycaniuk.

Piątkowy mecz biało-czerwonych z Rosją rozpocznie się o godz. 10 czasu polskiego.