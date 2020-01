W tym gronie są zarówno doświadczeni zawodnicy, jak Łukasz Koszarek, kapitan Adam Waczyński, Mateusz Ponitka czy Aaron Cel, którzy wywalczyli ósme miejsce we wrześniowych mistrzostwach świata w Chinach, jak i młodzi, choćby 20-latkowie Adrian Bogucki i Łukasz Kolenda.

Jest również wracający do formy po kontuzji kolana Tomasz Gielo z ligi hiszpańskiej czy wyróżniający się w rozgrywkach ekstraklasy Jarosław Zyskowski oraz Michał Michalak.

Jak zwykle szeroki skład jest oparty na zawodnikach, którzy są z nami od dawna, ale dodajemy do niego wyróżniające się talenty. To zestaw koszykarzy, którzy w tym sezonie są w dobrej formie. Mamy sporo opcji do wyboru, możemy być elastyczni, nawet w przypadku, gdy któryś z zawodników nie będzie mógł uczestniczyć w zgrupowaniu – uważa trener Taylor, cytowany na stronie krajowej federacji.

Polacy rozpoczną eliminacje ME 2021 20 lutego meczem z Izraelem w Gliwicach, a następnie polecą do Saragossy na spotkanie z mistrzami świata - Hiszpanami (23 lutego), którzy będą osłabieni brakiem kilku podstawowych graczy z uwagi na kolizję terminów eliminacji z ligą NBA i Euroligą. Z tego ostatniego powodu niepewny jest też udział w tej potyczce Mateusza Ponitki, grającego w euroligowym Zenicie Sankt Petersburg.

Zgrupowanie kadry rozpocznie się 17 lutego, tuż po finale Pucharu Polski w Warszawie.

Trzecim rywalem biało-czerwonych w gr. A eliminacji jest Rumunia.

EuroBasket 2021 odbędzie się w Czechach, Niemczech, Gruzji i Włoszech. Kwalifikacje zostaną rozegrane w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020, 23 listopada - 1 grudnia oraz 15-23 lutego 2021.

Ich uczestnicy zostali podzieleni na osiem czterozespołowych grup. Awans uzyskają po trzy najlepsze drużyny z każdej lub dwie czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami turnieju finałowego, którzy udział w nim mają zagwarantowany.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na mecze z Izraelem i Hiszpanią:

rozgrywający: Łukasz Kolenda (Trefl Sopot), Łukasz Koszarek (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Kamil Łączyński (WKS Śląsk Wrocław), Jakub Schenk (Polski Cukier Toruń), A.J. Slaughter (Real Betis Sewilla);

rzucający: Karol Gruszecki (Polski Cukier Toruń), Filip Matczak, Michał Michalak (obaj Legia Warszawa), Marcel Ponitka (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Mateusz Ponitka (Zenit St. Petersburg);

skrzydłowi: Michał Sokołowski (Anwil Włocławek), Adam Waczyński (Unicaja Malaga), Mathieu Wojciechowski, Aleksander Dziewa (obaj WKS Śląsk Wrocław), Jarosław Zyskowski (Stelmet Enea BC Zielona Góra), Aleksander Balcerowski (Herbalife Gran Canaria), Aaron Cel (Polski Cukier Toruń), Tomasz Gielo (Iberostar Teneryfa), Michał Nowakowski (Enea Astoria Bydgoszcz);

środkowi: Adrian Bogucki (HydroTruck Radom), Adam Hrycaniuk, Dariusz Wyka (obaj Asseco Arka Gdynia), Damian Kulig (Polski Cukier Toruń), Krzysztof Sulima (Anwil Włocławek)

Terminarz kwalifikacji:

20 lutego 2020: Polska – Izrael (godz. 18.45, Gliwice)

23 lutego 2020: Hiszpania - Polska (Saragossa)

27 listopada 2020: Rumunia - Polska

30 listopada 2020: Izrael - Polska

18 lutego 2021: Polska - Hiszpania

21 lutego 2021: Polska - Rumunia