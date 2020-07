W grę wchodziłoby także sprzedanie drużyny koszykarek Minnesota Lynx, trzykrotnych mistrzyń WNBA, gdyż Taylor, który kupił Timberwolves w 1994 r., również jest właścicielem tego klubu, założonego w 1999 r.

Według espn.com i innych mediów amerykańskich transakcja może opiewać na 1,2 mld dolarów.

Garnett zawsze podkreślał przywiązanie do barw Minnesoty, mimo że nie zawsze było mu +po drodze+ z Taylorem. Jest jednym z pięciu koszykarzy w historii, którzy na parkietach spędzili 21 sezonów. Pozostali to Robert Parish, Kevin Willis, Dirk Nowitzki i 43-letni Vince Carter, który kilka tygodni temu ogłosił zakończenie kariery.

"Należę do jednej z grup zainteresowanych kupnem. Proszę, pozwólcie mi na to” - napisał Garnett na swoim profilu na Instagramie, zamieszczając emotikon przedstawiający dłonie złożone jak do modlitwy.

Były koszykarz dodał: "Moje marzenie, by Minnesota Timberwolves była mistrzowską drużyną jest powszechnie znane, ale moja sympatia wobec całego, różnorodnego miasta jest jeszcze większa. Nikt inny tak jak Glen Taylor i ja nie kocha Minneapolis. Nie możemy doczekać się współpracy z nim i realizacji marzeń".

Garnett karierę rozpoczął i zakończył właśnie w Timberwolves, klubie który wybrał go z numerem piątym w drafcie w 1995 r. Opuścił drużynę w 2007 przenosząc się do Bostonu. W barwach Celtics dwukrotnie zagrał w finale NBA - w 2008 i 2010 roku, sięgając w tym pierwszym sezonie po mistrzostwo. W latach 2013-15 reprezentował barwy Brooklyn Nets, by na koniec kariery wrócić do "Leśnych Wilków".

Uczestniczył aż 15 razy w Meczach Gwiazd NBA. W 2004 został uznany najbardziej wartościowym (MVP) zawodnikiem ligi, a cztery lata później otrzymał nagrodę dla najlepszego obrońcy ligi. W 2000 roku został mistrzem olimpijskim z reprezentacją USA. W rankingach wszech czasów NBA Garnett zajmuje dziewiąte miejsce w zbiórkach - 14 662 oraz 18. w zdobytych punktach - 26 071 i blokach - 2037.(