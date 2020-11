Władze RETAbet Bilbao, klubu w którym gra Jarosław Zyskowski, poinformowały w środę o wykryciu jednego przypadku zakażenia koronawirusem. To oznacza, że Zyskowski, powołany do szerokiego składu kadry na listopadowe mecze el. ME 2022, nie będzie mógł w nich wystąpić.

Nie podano nazwiska zainfekowanego gracza. Zawodnicy i sztab klubu z Bilbao zostali poddani kwarantannie, a kolejne badania mają zostać przeprowadzone po 48 godzinach. Do uzyskania wyników treningi i mecze zostały zawieszone. Reklama Spotkania kwalifikacji odbędą się 24-30 listopada w systemie turniejowych "baniek" w różnych lokalizacjach. Polska zagra w Walencji z Rumunią i Izraelem. Kadrowicze przeszli we wtorek i środę pierwszą serię testów na obecność koronawirusa. Zyskowski w związku z sytuacją w klubie nie został im poddany. Mike Taylor: Waczyński? Nigdy przed nikim nie zamykam drzwi Zobacz również W sobotę Zyskowski powrócił na parkiety hiszpańskiej ligi ACB po przerwie spowodowanej urazem kolana i był najskuteczniejszym graczem RETAbet (13 pkt), ale jego ekipa uległa UCAM Murcia 63:73 w meczu 11. kolejki. Reprezentant Polski, trzykrotny mistrz kraju (2018 i 2019 z Anwilem Włocławek, 2020 z Zastalem Enea BC Zielona Góra), debiutuje w tym sezonie w lidze hiszpańskiej. Zdobywa średnio ponad 10 pkt w spotkaniu.