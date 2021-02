Legioniści zaczęli od celnej „trójki” Jamela Morrisa, ale identycznym trafieniem odpowiedzieli sopocianie. Gra punkt za punkt trwała przez sześć minut po czym Trefl zdołał zakończyć kilka akcji z rzędu z sukcesem dzięki czemu prowadził 14:8. We znaki legionistom szczególnie dawał się Dominik Olejniczak, który w pierwszej kwarcie zdobył osiem punktów, a jego trefl wygrał tę część spotkania 20:15.

Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego bardzo szybko odrobili niewielkie straty do rywali – po trafieniach Walerija Lichodieja tablica wyników wskazywała remis 20:20. Trefl szybko i efektownie odpowiedział siedmioma „oczkami” z rzędu, udanymi akcjami popisali się Nuni Omot i Michal Kolenda. Warszawianie ponownie zabrali się za odrabianie strat, ale rzadko mieli okazję na ponowienie ataku, gdyż Trefl skutecznie walczył o zbiorki pod własną tablicą. Zespól prowadzony przez trenera Marcina Stefańskiego poszedł za ciosem i stale powiększał przewagę, która na półmetku spotkania wynosiła 15 punktów – Trefl prowadził 45:30.

Zamiast odrabiać straty legioniści tracili do rywali coraz więcej. Sopocianie bez problemów przedostawali się pod kosz skąd zdobywali kolejne punkty. Nie gorzej było zza łuku – po trafieniu Łukasza Kolendy było już 57:34. Legia nie potrafiła zaskoczyć rywala, akcje rzutowe rzadko były otwarte, a liderzy zespołu niewidoczni. Po trzydziestu minutach spotkania Trefl wygrywał 64:39 i pewnie zmierzał po awans do półfinału Suzuki Pucharu Polski.

Ostatni kwarta nie przyniosła zwrotu akcji. Sopocianie wciąż nie pozwalali Legii na zbyt wiele, sami grając konsekwentnie to, co wychodziło im w tym spotkaniu najlepiej. Duet Łukasz Kolenda – Dominik Olejniczak był tego dnia niemal nie do zatrzymania. Po stronie Legii najlepiej spisywali się Lester Medford i Jamel Morris. Ostatecznie Trefl Sopot pokonał warszawską Legię 92:56 i zagra w sobotnim półfinale Suzuki Pucharu Polski. Zieloni Kanonierzy zakończyli udział w rozgrywkach na tym samym etapie co w poprzednich trzech latach.

W sobotę, oprócz meczów półfinałowych odbędą się także konkursy: Lotto Konkurs Wsadów i Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty. W tym drugim udział weźmie Jakub Karolak, kapitan Legii Warszawa.

Legia Warszawa – Trefl Sopot 56:92 (15:20, 15:25, 9:19, 17:28)Legia: Jamel Morris 11, Grzegorz Kamiński 11, Lester Medford 10, Walerij Lichodiej 9, Jakub Karolak 4, Nick Neal 4, Earl Watson 3, Dariusz Wyka 2, Grzegorz Kulka 0, Adam Linowski 2, Jakub Sadowski 0, Benjamin Didier-Urbaniak 0Trener: Wojciech Kamiński, as. Marek ZapałowskiTrefl: TJ Haws 21, Dominik Olejniczak 14, Łukasz Kolenda 12, Michał Kolenda 11, Nuni Omot 11, Darious Moten 8, Karol Gruszecki 7, Paweł Leończyk 4, Martynas Paliukenas 2, Witalij Kowalenko 2, Łukasz Klawa 0Trener: Marcin Stefański, as. Krzysztof Roszyk