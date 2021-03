Legioniści zaczęli piątką Nick Neal, Jakub Karolak, Jamel Morris, Grzegorz Kulka i Walerij Lichodiej. Sopocianie szybko chcieli zaznaczyć swoją przewagę, jaką niewątpliwie teoretycznie mieli w strefie podkoszowej. Szybko trzy przewinienia popełnił Martynas Paliukenas, a warszawianie nie pozwalali Treflowi na swobodę w ataku. Po dwóch z rzędu trafieniach z dystansu (Karolak i Lichodiej), Legia prowadziła 11:6. Gospodarze przyspieszyli swoja grę, ale nie ustrzegali się błędów z których korzystali warszawianie. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego znajdowali sobie otwarte pozycje, które zamieniali na punkty m.in. Grzegorz Kulka czy Jamel Morris. Inaczej było na linii rzutów wolnych, gdzie Legia pudłowała zdecydowanie zbyt często. Pierwsza kwarta zakończyła się jednak wygraną legionistów, 22:19.

Reklama

Trefl szybko odrobił niewielkie straty, gra ponownie się wyrównała, obie ekipy często próbowały trafiać zza łuku, co okazywało się dobrą strategią. Po takich rzutach Jakuba Karolaka i Nicka Neala szkoleniowiec sopocian zdecydował się poprosić o przerwę w grze. Gospodarze próbowali grać pod kosz rywali, ale stołeczna drużyna dość sprawnie neutralizowała tę taktykę. Po akcji 2+1 Jamela Morrisa było już 40:30 dla Legii na nieco ponad dwie minuty przed końcem pierwszej połowy. W obozie Trefla zaczęło robić się nerwowo, faul niesportowy popełnił Łukasz Kolenda, a przewinienie techniczne odgwizdano trenerowi Marcinowi Stefańskiemu. W efekcie tych wydarzeń warszawianie schodzili na przerwę z 13 punktami przewagi prowadząc 45:32.

Podrażnieni gospodarze musieli odrabiać straty, ale to Legia zaczęła trzecią kwartę od dwóch z rzędu trafień z dystansu. Kolejne minuty należały już do Trefla, który dzięki skutecznym akcjom kończonym w strefie podkoszowej zmniejszył prowadzenie Legii do ośmiu „oczek”. Stan ten nie trwał długo, bowiem goście poukładali swoją grę i znów dyktowali warunki gry wracając do pierwotnej przewagi. Ponownie w zespole Trefla dały o sobie znać nerwy -znów przewinienie techniczne popełnił Łukasz Kolenda, a kolejna akcja Jamela Morrisa dała stołecznemu zespołowi trzy punkty. Po trzydziestu minutach gry Legia wygrywała 65:50.

W ostatniej kwarcie priorytety zespołów były jasne – stołeczna ekipa pragnęła utrzymać zbudowaną przewagę, a Trefl za wszelką cenę dążył do odrobienia strat. Przez trzy minuty bliżej osiągnięcia planu byli legioniści, ale później to gospodarze złapali wiatr w żagle. Za trzy punkty trafił Nuni Omot, a na linii rzutów wolnych nie pomylił się Darious Moten i na tablicy wyników pojawił się rezultat 67:58 dla gości. Po trafieniu zza łuku Nicka Neala Zieloni Kanonierzy nieco odetchnęli, ale błyskawicznie takim samym trafieniem odpowiedział Łukasz Kolenda. Presja ze strony sopocian działała na ich korzyść – na nieco ponad dwie minuty przed końcem było tylko 72:66 dla warszawian. Sama końcówka starcia należała do podopiecznych Wojciecha Kamińskiego – Lester Medford wykorzystał rzuty wolne, które przesądziły o wygranej Legii, 81:74.

Udało nam się zrewanżować za bolesną porażkę z Treflem w Pucharze Polski. Od początku nasza gra układała się dobrze, realizowaliśmy to co mieliśmy nakreślone przez sztab trenerski i bardzo się cieszymy z tej wygranej dzięki której awansowaliśmy na drugie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi. Przed nami jeszcze trzy mecze w których powalczymy o pełną pulę – powiedział po meczu Jakub Karolak, zdobywca 22 punktów w tym spotkaniu.

Trefl Sopot - Legia Warszawa 74:81 (19:22, 13:23, 18:20, 24:16)Trefl: Łukasz Kolenda 22, Nuni Omot 19, Paweł Leończyk 14, Dominik Olejniczak 6, Michał Kolenda 5, Darious Moten 4, Karol Gruszecki 4, Martynas Paliukenas 0, Witalij Kowalenko 0, Nikola Radicević 0, Hubert Łałak -, Łukasz KlawaTrener: Marcin Stefański, as. Krzysztof RoszykLegia: Jakub Karolak 22, Jamel Morris 16, Walerij Lichodiej 13, Nick Neal 12, Dariusz Wyka 7, Lester Medford 6, Grzegorz Kulka 3, Grzegorz Kamiński 2, Adam Linowski 0, Benjamin Didier-Urbaniak 0, Jakub Sadowski -, P. KuźkowTrener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski