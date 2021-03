Na razie nie wyznaczono miejsca medalowej "bańki".

Rywalizacja w półfinałach, do trzech zwycięstw, rozpocznie się 14 kwietnia. Walka o złoto (do czterech wygranych) ma zostać zainaugurowana 28 kwietnia, a jej zakończenie zaplanowano najpóźniej na 7 maja. Mecze o brąz (do dwóch zwycięstw) zakończą się najpóźniej 2 maja.

Pod koniec czerwca, w Kownie, reprezentacja Polski koszykarzy ma walczyć o olimpijską kwalifikację do Tokio, stąd konieczność zakończenia rywalizacji na początku maja.

30 marca powinny rozpocząć się ćwierćfinały, jeszcze w formule meczów we własnych halach i na wyjeździe. Na razie znana jest tylko jedna para - obrońca tytułu i najlepsza drużyna sezonu zasadniczego Enea Zastal Zielona Góra zagra z ósmym zespołem - Spójnią Stargard.

Ostateczna kolejność w sezonie zasadniczym i pozostałe pary pierwszej rundy play off zostaną ustalone po niedzielnym, zaległym meczu 30. kolejki Legia Warszawa - King Szczecin. Spotkanie przełożono (z 21.3) z powodu przypadków koronawirusa stwierdzonych w ekipie ze Szczecina.

Jeśli Legia wygra to zajmie drugie miejsce, porażka zepchnie ją na czwartą lokatę, zaś drugi będzie w takiej sytuacji Śląsk Wrocław.

Przed rokiem z powodu pandemii przerwano rywalizację w Energa Basket Lidze na początku marca po 22 kolejkach, zaś 18 marca podjęto decyzję o zakończeniu rozgrywek i przyznaniu medali na podstawie tabeli. Złoto zdobył Zastal, srebro Pszczółka Start Lublin, a brąz Anwil Włocławek.