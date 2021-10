Najbliżej uzyskania paszportu jest 28-letni Groselle, który w minionym roku zdobył wicemistrzostwo kraju z Enea Zastalem BC Zielona Góra, a obecnie występuje we włoskim Fortitudo Bolonia. Wymagana dokumentacja została złożona przez urodzonego w Teksasie koszykarza i oczekuje na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy.

Pozostała dwójka jest na końcowym etapie gromadzenia dokumentacji, w czym pomaga Polski Związek Koszykówki.

Najbliżej finalizacji starań jest Geoffrey. Czekamy po prostu na decyzję. Pozostała dwójka dopełnia wymogów formalnych i trudno przewidzieć, jak szybko w ich przypadku sprawy się potoczą. Takich kandydatów wskazali trenerzy kadr - żeńskiej Maros Kovacik, który widział potrzebę wzmocnienia pod koszem, i były trener męskiej drużyny Mike Taylor. Oczywiście nowy szkoleniowiec koszykarzy Igor Milicic będzie sam decydował o wyborze graczy zagranicznych, tak samo jak Polaków - powiedział PAP wiceprezes federacji Grzegorz Bachański.

29-letni Cummings występuje w francuskim Metropolitans 92 Levallois-Perret (najwyższa klasa rozgrywek), a poprzednie dwa sezony spędził w rosyjskim Lokomotiwie Kubań Krasnodar. Uzyskiwał średnio w minionym sezonie 12,8 pkt i 3,5 asysty. Urodzony w Jacksonville na Florydzie koszykarz w 2015 r. grał w lidze letniej NBA w barwach Houston Rockets, a rok później był testowany przez San Antonio Spurs. Kontraktu w NBA jednak nie podpisał i rozpoczął karierę w Europie. W 2018 r. zdobył Puchar Europy z Darussafaką Stambuł, w 2019 r. był najlepszym zawodnikiem (MVP) ligi niemieckiej jako zawodnik EWE Baskets Oldenburg.

Urodzona w Harare, stolicy Zimbabwe, Mavunga jako dziecko przeniosła się z rodziną do USA i tam zdobywała edukację, także koszykarską. W 2018 r. została wybrana w drafcie do ligi WNBA przez Indiana Fever. W barwach tej drużyny rozegrała ponad 50 meczów.

Mogąca występować na pozycji środkowej lub silnej skrzydłowej i mierząca 191 cm 26-letnia koszykarka w Europie występowała w ligach francuskiej oraz rosyjskiej. W tym sezonie wraca do formy po kontuzji i została zawodniczką wicemistrza kraju BC Polkowice, zespołu którego trenerem jest Karol Kowalewski, pełniący także funkcję asystenta Kovacika w reprezentacji Polski.

W ostatnich latach w męskiej drużynie narodowej występował 33-letni obecnie Amerykanin A.J. Slauhgter, który ma za sobą 72 mecze w koszulce z orzełkiem na piersi i 817 zdobytych punktów, zaś w kadrze kobiet jego rodaczka, 31-letnia Marissa Kastanek. Rozegrała w biało-czerwonych barwach cztery oficjalne spotkania w eliminacjach mistrzostw Europy.

Starania o nadanie polskiego obywatelstwa kolejnym zawodnikom i zawodniczce nie oznaczają rezygnacji z ich usług.

Zarówno A.J., jak i Marissa chcą grać dla reprezentacji Polski. Chodzi o to, by szkoleniowcy mieli szerszy wybór, by mogli dobierać skład na mecz z konkretnym przeciwnikiem. Podobnie jest w innych federacjach europejskich, w których naturalizowanych zostało dwóch czy trzech koszykarzy bądź koszykarek, co daje trenerom pole manewru - dodał Bachański.

A.J. Slaughter (Herbalife Gran Canaria) otrzymał polski paszport w czerwcu 2015 r. Był siódmym amerykańskim koszykarzem, który gra w biało-czerwonych barwach. Zadebiutował w mistrzostwach Europy we Francji w 2015 r. w których Polska odpadła w 1/8 finału, przegrywając z późniejszym mistrzem Hiszpanią. W 2019 r. w Chinach w MŚ wywalczył z kadrą wysokie, ósme miejsce.

Mającej czeskie korzenie Kastanek polskie obywatelstwo zostało przyznane w maju 2018. Powołanie do kadry otrzymała w listopadzie na mecze eliminacji ME 2019 z Turcją i Estonią od ówczesnego szkoleniowa Arkadiusza Rusina, ale na debiut musiała czekać rok. Nie mogła zagrać w drużynie narodowej z powodu decyzji Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA), która zablokowała wówczas udział nowych zawodniczek w ostatnich spotkaniach kwalifikacji.

Kastanek trafiła do Polski w 2016 r. do Ślęzy Wrocław, a od dwóch lat występuje w zespole mistrza kraju VBW Arki Gdynia. Wcześniej była zawodniczką Gigantes de Carolina w Portoryko, czeskich Strakonic oraz szwedzkiego Mark Basket. Mówi po polsku.